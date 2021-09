ന്യൂഡല്‍ഹി: കപില്‍ സിബലിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍. സംഭവം നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കപില്‍ സിബല്‍ ഒരു യഥാര്‍ഥ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണ്. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുവേണ്ടി നിരവധി കേസുകള്‍ കോടതികളില്‍ വാദിച്ചയാളാണ് സിബല്‍. ജനാധിപത്യ പാര്‍ട്ടിയെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നാം കേള്‍ക്കണം. വിയോജിക്കണമെങ്കില്‍ ആവാം, പക്ഷെ അത് ഈ രീതിയിലാവരുത്. ബിജെപിക്കെതിരേ നിലകൊള്ളാന്‍ സ്വയം ശക്തിപ്പെടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനാവണം നമ്മുടെ മുന്‍ഗണന എന്നും തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

That is shameful. We all know @KapilSibal as a true Congressman who has fought multiple cases in court for @INCIndia. As a democratic party we need to listen to what he has to say,disagree if you must but not in this way. Our priority is to strengthen ourselves to take on theBJP! https://t.co/XmtdHapach