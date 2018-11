ന്യൂഡല്‍ഹി: അധികമാരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കടുകട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്‍ പ്രയോഗിച്ച് വായനക്കാരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളയാളാണ് ശശി തരൂര്‍. വിചിത്രമായ ഉച്ചരാണങ്ങളും സ്‌പെല്ലിംഗുകളും കൊണ്ട് സങ്കീര്‍ണതയുളള ആ വാക്കുകള്‍ പലപ്പോഴും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംനേടാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ലളിതമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ സ്‌പെല്ലിംഗ് തെറ്റിച്ചതാണ് തരൂരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്ത.

യു.എ.ഇയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രത്തോടൊപ്പം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിലാണ് അക്ഷരത്തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്. എംഇഎസ് കോളേജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ് പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പിലാണ് അക്ഷരപ്പിശകുണ്ടായത്. 'Innovation' എന്നവാക്കിന് പകരം 'Innivation' എന്ന് തെറ്റി എഴുതുകയായിരുന്നു.

My address to the UAE alumni of MES College of Engineering on Innivation in India pic.twitter.com/V92HqYtwlk — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 10, 2018

തരൂരില്‍നിന്നുണ്ടായ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ പിശക് ട്രോളന്‍മാര്‍ക്ക് ചാകരയായി. നിരവധി പേരാണ് ട്വിറ്ററില്‍ തരൂരിന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്.

Innivation?..I just googled it.. — Dhiraj (@POORNAYYA) November 10, 2018

Innivation is the new innovation. From today , we shall call "Innovation frm India" as "Innivation". We shall strive to bring abt INNIVATION. Lets stand apart 👏👏👏 — Fameeb Mohamed (@fameeb) November 10, 2018

ചിലര്‍ക്കിത് തമാശകള്‍ക്കും ചെറിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള അവസരമായി. ചിലപ്പോള്‍ അങ്ങനെയൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നും അതല്ല, തരൂര്‍ സംഭാവന ചെയ്ത പുതിയ വാക്കായിരിക്കാം ഇതെന്നും പലരും പലവിധത്തില്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

പിന്നീട് തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.