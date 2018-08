ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയദുരിതത്തില്‍ കേരളസര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ഥിക്കാനായി യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ശശിതരൂര്‍ വിവാദത്തില്‍. തരൂരിനെ അത്തരത്തില്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് താന്‍ ജെനീവയിലെ യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയെന്നും യുഎന്നിന്റെയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികളുടെയും സഹായം കേരളത്തിനായി അഭ്യര്‍ഥിക്കുമെന്നും കാണിച്ച് തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വേണ്ടിയാണ് താനിവിടെ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ഉടന്‍ സംസാരിക്കുമെന്നും തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Landed in Geneva to meet w/ @UN & international humanitarian agencies for consultations on #KeralaFloods. While seeking help is the prerogative of the Govt of India, i am here, in close consultation w/ @CMOKerala @vijayanpinarayi, to explore what help could be possible if sought