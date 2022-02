ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. ശശി തരൂര്‍. മതം, ഭാഷ, വടക്കേ ഇന്ത്യ- തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ബി.ജെ.പി. വിഭജിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞദിവസം ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ നീക്കിവെച്ചതില്‍, കോണ്‍ഗ്രസ് ആഹ്ളാദിക്കണമെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

യഥാര്‍ഥ 'തുക്‌ഡേ തുക്‌ഡേ ഗാങ്' ബി.ജെ.പി. ആണെന്ന് താന്‍ കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബി.ജെ.പി. മതത്തിന്റെ പേരില്‍ ജനങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കളെന്നും മുസ്‌ലിങ്ങളെന്നും വിഭജിച്ചു, ആളുകളെ ഭാഷയുടെ പേരില്‍ വേര്‍തിരിച്ചു, വടക്കേ ഇന്ത്യയെന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യയെന്നും തിരിച്ചു. ബി.ജെ.പി. ഇത്തരം വിഭജനങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്, തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം മുഴുവന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. അത് പൂര്‍ണമായും രാഷ്ട്രീയപ്രസംഗമായിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കോണ്‍ഗ്രസിനെ ആക്രമിക്കാനാണ് വിനിയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതില്‍, നാം ആഹ്ളാദിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണ് താന്‍ കരുതുന്നതെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരന്ദ്ര മോദി കോണ്‍ഗ്രസിനെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന നയം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഡി.എന്‍.എയില്‍ ഉള്ളതാണെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വിമര്‍ശനം.

അതേസമയം, കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗത്തിലെ അതിഥിത്തൊഴിലാളി കൂട്ടപ്പലായനത്തിന് കാരണം കോണ്‍ഗ്രസ് ആണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തി. കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ വമ്പന്‍ റാലികളേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു. ഗോവയിലെ പനജിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകളെ, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഒരു മാര്‍ഗവും ഇല്ലാതിരുന്നവരെ, കാല്‍നടയായി മടങ്ങിയവരെ ആരും സഹായിക്കരുതെന്നാണോ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം? അദ്ദേഹം നടത്തിയ വമ്പന്‍ റാലികളെ കുറിച്ചോ?, പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു.

