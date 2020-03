ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപത്തില്‍ പോലീസിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് തിരഞ്ഞിരുന്ന ഷാരൂഖ് അറസ്റ്റിലായി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഷാംലി ജില്ലയില്‍ നിന്നാണ് ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

33 കാരനായ ഷാരൂഖ് ഡെല്‍ഹിയിലെ സീലാംപുര്‍ സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളുടെ പേരില്‍ മറ്റ് കേസുകള്‍ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ഷാരൂഖിന്റെ പിതാവിനെതിരെ കേസുണ്ട്. ഈ കേസില്‍ ജാമ്യത്തിലാണ് ഷാരൂഖിന്റെ പിതാവ്.

പോലീസിനെതിരെ വെടിയുതിര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ സംശയത്തിന്റെ പേരില്‍ പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിരപരാധിയെന്ന് കണ്ട് വെറുതെവിട്ടു.

കലാപത്തിനിടെ ഇയാള്‍ പോലിസിനെതിരെ തോക്കു ചൂണ്ടുന്നതും വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ദീപക് ദഹിയ എന്ന പോലീസുകാരന്‍ ഷാരൂഖിനെ നിരായുധനായി തടയുന്നതും ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സംഘര്‍ഷം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ മെബൈല്‍ ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിച്ചവയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍.

