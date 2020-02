ഡല്‍ഹി: പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ രാപ്പകല്‍ സമരം നടക്കുന്ന ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ സമരക്കാര്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ റോഡുകള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി തുറന്നു. വിലാപയാത്രയ്ക്കായാണ് രണ്ട് മാസമായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നോയിഡ- ഡല്‍ഹി റോഡ് സമരക്കാര്‍ തുറന്നുകൊടുത്തത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമരക്കാര്‍ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, 'ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരേയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. വിലാപയാത്രയ്ക്കായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ റോഡുകള്‍ തുറന്നുകൊടുത്തതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ അസാധാരണമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബസ്സുകള്‍ക്കും ആംബുലന്‍സുകള്‍ക്കും സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ റോഡുകള്‍ തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്'.

WATCH - Protesters in #ShaheenBagh open barricades and make way for a funeral procession.



Humanity comes first. #RIP pic.twitter.com/MQplnvXBb7