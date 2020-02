ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഷഹീന്‍ബാഗിലെ സമരക്കാര്‍ക്കെതിരെ വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. ഷഹീന്‍ബാഗ് ചാവേറുകളുടെ പ്രജനനകേന്ദ്രമായെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഷഹീന്‍ബാഗ് ഇപ്പോഴൊരു സമരകേന്ദ്രമല്ല. ചാവേറുകളെയാണവിടെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. രാജ്യത്തിനെതിരായ ഗൂഢാലോചന രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു- ഗിരിരാജ് സിങ് ആരോപിച്ചു.

കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഗിരിരാജ് സിങ്. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഇതിനുമുമ്പും ഇദ്ദേഹം വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊടുംപിരി കൊണ്ട് നില്‍ക്കവേയാണ് സമരക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ട്വീറ്റുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രംഗത്ത് വന്നത്. ഗിരിരാജ് സിങ്ങിന് പുറമെ നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കളും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും സമരക്കാര്‍ക്കെതിരെ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2019 ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ നിയമത്തിനെതിരെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി ഇരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും നല്‍കുന്നത് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

