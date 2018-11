ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും പുനര്‍നാമകരണത്തിന് മുമ്പേ സ്വന്തം പേരുകളാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ മാറ്റേണ്ടതെന്ന് ചരിത്രകാരന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ്.

ഷാ എന്നത് പേര്‍ഷ്യന്‍ പേരാണെന്നും സംസ്‌കൃതത്തില്‍നിന്നല്ല അതിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നും ഇര്‍ഫാന്‍ പറഞ്ഞു. ഇനി അവര്‍(ബി ജെ പി) നഗരങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ മാറ്റുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, സ്വന്തം പേരുകള്‍ മാറ്റിക്കൊണ്ടാവട്ടെ അതിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്- ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ് പറഞ്ഞു. മജുംദാര്‍, ഷാ തുടങ്ങിയവ ഇസ്‌ലാമിക ബന്ധമുള്ള പദങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Shah is a Persian word, it is not from Sanskrit. If they (BJP) are changing the names of cities, they should first start with their own names: Professor Irfan Habib, Historian pic.twitter.com/AVUc0Q5Wja