കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ നിരവധി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

വെള്ളിയാഴ്ച കൂച്ച് ബെഹാര്‍ ജില്ലയിലെ ദിന്‍ഹതാ പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വാഹനങ്ങളടക്കം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചതായി സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

West Bengal: Several injured after two factions of Trinamool Congress clashed in Dinhata of Cooch Behar district. pic.twitter.com/uIztYj1zgk — ANI (@ANI) November 6, 2020

Content Highlights: Several TMC workers injured after party’s two factions clash in Cooch Behar