ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവിധ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതികളുടെയും സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റികളുടെയും യോഗങ്ങള്‍ ജൂണ്‍ ആദ്യവാരം ചേരാനുള്ള നീക്കത്തെ എതിര്‍ത്ത് വിവിധ പാര്‍ട്ടികളില്‍നിന്നുള്ള എംപിമാര്‍.

ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളും തീവണ്ടി സര്‍വീസുകളും ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതികള്‍ യോഗം ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാജ്യസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഒം ബിര്‍ളയും ആലോചനകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ തത്കാലം യാത്രചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തുന്നതാവും ഉചിതമെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് ചില എംപിമാര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അസൗകര്യമില്ലാത്തപക്ഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യസഭാ സമിതി ജൂണ്‍ മൂന്നിനും തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്‌സഭാ സമിതി ജൂണ്‍ അഞ്ചിനും യോഗം ചേരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. യോഗത്തിനെത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് 15 എംപിമാര്‍ തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, കേരളത്തില്‍നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുമുള്ള എംപിമാരാണ് യാത്രചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യം അറിയിച്ചതെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

യോഗം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ നടത്തണമെന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലും പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങള്‍പോലും അങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എംപിമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എം.പിമാരുടെ ആശങ്ക മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ സമിതി അംഗങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്നതാണ് ചട്ടമെന്നും പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന് തടസമില്ലെന്നാണ് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മതിയെന്ന് വാദിക്കുന്ന എംപിമാര്‍ പറയുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമായ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡിഎംകെ എംപിയും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ദയാനിധി മാരന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ സമിതി അധ്യക്ഷനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ ആനന്ദ് ശര്‍മയ്ക്ക് കത്തയച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയും, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും, സൈന്യവും പോലും വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തുമ്പോള്‍ എം.പിമാര്‍ക്ക് മാത്രം അത് പാടില്ല എന്ന വാശി എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തില്‍ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബംഗാളില്‍നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി ദീലീപ് ഘോഷും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി എംപിമാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി.

കടപ്പാട് - News18

