ഉജ്ജയിന്‍: മഹാകാലേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുള്‍പ്പടെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. മധ്യപ്രദേശില്‍ ഉജ്ജയിന്‍ ജില്ലയിലാണ് മഹാകലേശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന്‍, മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമാ ഭാരതി എന്നിവര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ജനങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയതോടെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമാകുകയായിരുന്നു.

#WATCH | A stampede-like situation was seen at Mahakaleshwar Temple in Ujjain, Madhya Pradesh yesterday pic.twitter.com/yxJxIYkAU5 — ANI (@ANI) July 27, 2021

ജനങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പ്രവേശിച്ചതോടെ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാന്‍ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകള്‍ മറിഞ്ഞുവീണു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുള്‍പ്പടെ നിരവധി പേര്‍ നിലത്ത് വീഴുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലീസ് കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരച്ചെത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നില്‍ അവര്‍ നിസ്സഹായരാവുകയായിരുന്നു.

അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കൃത്യമായി ആസൂത്രണം നടത്തി സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കി മാത്രമേ ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനം അനുവദിക്കൂവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ആശിഷ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനാല്‍ ഇത്തവണ അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശിവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്നു കരുതുന്ന പന്ത്രണ്ടു ജ്യോതിര്‍ല്ലിംഗങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഉജ്ജയിനിലെ മഹാകലേശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്റെ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചതോ, നെഗറ്റീവ് ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈവശമുള്ളതോ ആയ ഭക്തര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ദര്‍ശനത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്നത്. ദിവസം 3500 പേരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Several injured in stampede at Ujjain's Mahakaleshwar Temple