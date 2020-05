ഭോപ്പാല്‍: നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ഇപ്പോഴും തന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കമല്‍നാഥ്. ബിജെപി നേതാവ് ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള സര്‍ക്കാരിന് അക്കാര്യം ഉടന്‍ വ്യക്തമാകുമെന്ന് വീഡിയോ പ്രസ് കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 20 ന് നിയമസഭയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് കമല്‍നാഥിന് രാജി വെക്കേണ്ടിവന്നത്. മുന്‍ എംപിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ആയിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ 20 എംഎല്‍എമാര്‍ക്കൊപ്പം ബിജെപിയിലേക്ക് പോയതോടെ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു രാജി.

തൊട്ടുപിന്നാലെ ബിജെപി നേതാവ് ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ബിജെപിയിലെയും കോണ്‍ഗ്രസിലെയും വിമതരുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇരു ക്യാമ്പുകളും അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി കമല്‍നാഥ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിമാരില്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. പിന്നാലെ അഞ്ച് മന്ത്രിമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും അവര്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വൈറസ് ബാധ നേരിടുന്നതിനുള്ള ചുമതലകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

