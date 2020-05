ബെംഗളൂരു: ക്വറാന്റീന്‍ സംബന്ധിച്ച പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കര്‍ണാടക നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഡല്‍ഹി, തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ്, എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്കാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൂള്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവായാല്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലും ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയണം.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുന്നവരോട് 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് കര്‍ണാടക ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതുക്കിയ ക്വാറന്റീന്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്.

ഗര്‍ഭിണികള്‍, 80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവര്‍, രോഗികള്‍, 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഹോം ക്വാറന്റീനാണ്. ഹോംക്വാറന്റീനില്‍ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഒരു പരിചാരകരുമാവാം.

ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കടക്കം അടിയന്തര കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി വരുന്നവര്‍ക്ക് ഐസിഎംആര്‍ അംഗീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്ന് കോവിഡ്19 പരിശോധിച്ച നെഗറ്റീവായതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയാല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. റിപ്പോര്‍ട്ടില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകേണ്ടി വരും. അവിടെ നിന്ന് പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവായാല്‍ പുറത്ത് പോകാം. പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് യാത്രാ തിയതിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തില്‍ മുമ്പുള്ളതാകരുത്.

