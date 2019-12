ഉന്നവോ: ഹൈദരാബാദിലെ മൃഗ ഡോക്ടര്‍ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ നടുക്കം മാറും മുമ്പാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഉന്നവോയില്‍ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരു വാര്‍ത്ത കൂടി പുറത്ത് വരുന്നത്. നേരത്തെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ അഞ്ച് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചു. മാരകമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുകയാണ്. കേസില്‍ നേരത്തെ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തിയുള്‍പ്പടെ അഞ്ച് പേര്‍ പിടിയിലായി.

ബലാത്സംഗ കേസില്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച ശേഷം തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. കേസിന്റെ വാദത്തിനായി റായ്ബറേലിയിലെ കോടതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു യുവതി. ഇവര്‍ ഒറ്റക്കായിരുന്നു എന്നതും പ്രതികള്‍ക്ക് കൃത്യം നടത്താന്‍ സഹായമായി.

പൊള്ളലേറ്റ യുവതി സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം ഓടിയതായി ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ കണ്ട ചില പരിസരവാസികള്‍ യുവതിയെ പ്രദേശത്തെ ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.

ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവതിയെ പിന്നീട് ലക്‌നൗവിലെ സിവില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് സിവില്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ ഡി.എസ് നേഗി പറഞ്ഞു. യുവതിയെ തീകൊളുത്തിയ പ്രതികളെ അവരുടെ വീടുകളില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒളിവില്‍ പോകാനോ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ രക്ഷപ്പെടാനോ ഇവര്‍ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

വിഷയത്തില്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ യുവതി പരാതി നല്‍കിയ സമയം മുതല്‍ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ യു.പി ഡി.ജി.പിയ്ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ വിഷയത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയും നിരന്തരം തെറ്റദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

