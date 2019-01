ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ ഊര്‍ജസ്വലരായ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാതൃഭൂമി സംഘടിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര സംഘത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് സാധ്യമാകുന്ന സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക, സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിനായി മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ കുട്ടികള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം കൂട്ടികളോട് പങ്കുവെച്ചു. കൂടാതെ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചും അതിലൂടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികള്‍ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

I congratulate @mathrubhumieng for celebrating the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi. The Mahatma gave us the most powerful of weapons to defeat the greatest of odds, Truth & Non Violence. His vision of service & humanism has inspired generations of world leaders. pic.twitter.com/DiEXIDuw1y