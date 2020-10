ന്യൂഡല്‍ഹി: കടന്നുപോയത് ഏറ്റവും മോശം മാസം. ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും മോശം കാലഘട്ടമായി സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് മരണങ്ങളും പുതിയ കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 30-ന് 1,173 മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവര്‍ 98,628 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 33,255 മരണങ്ങളും, അതായത് ആകെ മരണസംഖ്യയുടെ 33.7 ശതമാനവും സെപ്റ്റംബറില്‍ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തവയാണ്. ഓഗസ്റ്റില്‍ 28,859 ആയിരുന്നു മരണസംഖ്യ. ജൂലായില്‍ 19,122ഉം മെയ് മാസത്തില്‍ 11,988ഉം പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് മരണപ്പെട്ടു.

86,768 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് ബുധനാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 63,06,802 കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 41 ശതമാനം കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 26,24,179 കേസുകള്‍. ഓഗസ്റ്റില്‍ 19,87,705 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

Content Highlights: September was the worst month for India after covid 19 outbreak