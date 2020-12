ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം പടര്‍ന്ന ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ടിപിസിആര്‍ ടെസ്റ്റും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഐസൊലേഷനും സജ്ജമാക്കാൻ മാർഗനിർദേശമായി. വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെസ്റ്റില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ സഹയാത്രികര്‍ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനും നിര്‍ബന്ധമാക്കി. യുകെയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കായാണ് പ്രത്യേക മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ (സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജ്യര്‍) പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

നന്നായി പടരുന്നതാണ് കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമെന്നും അത് ചെറുപ്രായക്കാരെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

പ്രത്യേക ഐസലേഷനിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സ്രവസാമ്പിളുകൾ ലണ്ടൻ വകഭേദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൂണെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

"17 തരത്തിലുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കോവിഡ് വൈറസ് വകഭേദമാണിത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വൈറസിന്റെ ശക്തി കൂട്ടുകയും ആളുകളില്‍ പരസ്പരം പകരാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും", മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഡിസംബര്‍ 23 മുതല്‍ 31 വരെ യുകെയില്‍ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകള്‍ താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ യുകെയില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചക്കിടെ (നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 23 വരെ) ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരെയും സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍ 23വരെ രാജ്യത്തെത്തുന്നവര്‍ ചുവടെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണം

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നിന്നു വന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തെ അവരുടെ യാത്രാ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും വേണം.

ഇവരെ നിര്‍ബന്ധമായും ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം.അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വേണം ഇത് നടപ്പാക്കാൻ.

പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണം. അതിനായി പുനെ വൈറോളഝി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണയക്കേണ്ടത്. ലണ്ടനിലെ വകഭേദം സംഭവിച്ച വൈറസ് സാമ്പിളാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണത്.

പുതിയ വകഭേദം വന്ന വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കില്‍ പ്രത്യേക ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും.

പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ഇന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് എയര്‍ലൈനുകള്‍ വിവരം നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

