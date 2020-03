മുംബൈ: മഹരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാല്‍നടയായി തിരിച്ച നാല് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ ട്രക്കിടിച്ച് മരിച്ചു. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ദേശീയപാതയിലെ ബഹറോള്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

രമേശ് ഭട്ട് (55), നിഖില്‍ പാണ്ഡ്യ (32), നരേഷ് കലസുവ (18) കലുറാം ഭഗോര (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലെ ബസ്‌വാഡ സ്വദേശികളാണ് എല്ലാവരും.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വസായ്‌ വിഹാറില്‍നിന്നാണ് ഇവര്‍ കാല്‍നടയായി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചത്. എന്നാല്‍ മഹരാഷ്ട്ര-ഗുജറാത്ത് അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെച്ച് അധികൃതര്‍ ഇവരെ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വസായിലിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നതിനിടെയാണ് അതിവേഗതയിലെത്തിയ ട്രക്ക് ഇവരെ പിന്നില്‍ നിന്ന് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത്. നാല് പേരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.

പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നു മണിക്കാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിന് ശേഷം ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മുംബൈയിലെ വിവിധ ചായക്കടകളിലും കാന്റീനികളിലുമായിട്ടാണ് മരിച്ച നാല് പേരും പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അടച്ചുപൂട്ടലിനെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിനാണ് ഇവര്‍ വാസയില്‍ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചത്.

Content Highlights: Sent Back From State Border, 4 Rajasthan Workers Mowed Down By Truck