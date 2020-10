ന്യൂഡല്‍ഹി: മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

'എനിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നവര്‍ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണം', അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I have tested positive for Covid19. I request all those who came in close contact with me recently, to self isolate