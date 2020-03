ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ(കോവിഡ്-19) ലോകമാകെ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടെ വ്യത്യസ്ത പരാമര്‍ശവുമായി വിവാദ ആള്‍ദൈവം നിത്യാനന്ദ.

'കൈലാസം എന്ന പേരില്‍ രാജ്യമുണ്ടാക്കി താന്‍ ഏകാന്തജീവിതം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ ചില ഇന്ത്യക്കാര്‍ തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു, ചിലര്‍ പരിഹസിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ലോകമാകെ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലില്‍ അകലം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പരമശിവന്‍ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി'- നിത്യാനന്ദ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ പീഡനക്കേസില്‍ പ്രതിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് നിത്യാനന്ദ രാജ്യം വിട്ടത്. പിന്നീട് ഇക്വഡോറില്‍ കൈലാസം എന്ന പേരില്‍ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചെന്നും വിവാദ ആള്‍ദൈവം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, നിത്യാനന്ദ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില്ലെന്നായിരുന്നു ഇക്വഡോറിന്റെ പ്രതികരണം.

രാജ്യം വിട്ടെങ്കിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിത്യാനന്ദ ദിവസവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അനുയായികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതും വിവിധ പ്രഭാഷണങ്ങളുമാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്.

