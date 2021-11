ന്യൂഡല്‍ഹി: രാമായണ്‍ എക്‌സ്പ്രസിലെ ജീവനക്കാര്‍ കാവി നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ ട്രെയിന്‍ തടയുമെന്ന് ഉജ്ജയിനില്‍ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാര്‍. ജീവനക്കാര്‍ കാവിവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സന്ന്യാസിമാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

രാമായണ്‍ എക്‌സ്പ്രസിലെ ജീവനക്കാര്‍ കാവിയൂണിഫോം ധരിക്കുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഉജ്ജയിന്‍ അഖാഡ പരിഷത്ത് മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അവ്‌ദേശ്പുരി കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. കാവി യൂണിഫോം പിന്‍വലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഡിസംബര്‍ 12ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ രാമായണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ് തടയുമെന്നും കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

'രാമായണ്‍ എക്സ്പ്രസില്‍ കാവി നിറത്തില്‍ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെയിറ്റര്‍മാര്‍ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് റെയില്‍വേ മന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. സന്യാസിമാര്‍ക്ക് സമാനമായ കാവി വസ്ത്രവും തലപ്പാവും രുദ്രാക്ഷ മാലകളും ധരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിനും അതിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും അപമാനമാണെന്ന് അവ്‌ദേശ്പുരി പറയുന്നു.

ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ സഫ്ദര്‍ജംഗ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ഇരുന്നു ട്രെയിന്‍ തടയുമെന്നും അവ്‌ദേശ്പുരി പറഞ്ഞു. ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും അവ്‌ദേശ്പുരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാമായണം സര്‍ക്യൂട്ട് ട്രെയിന്‍ നവംബര്‍ 7-നാണ് സഫ്ദര്‍ജംഗ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് 17 ദിവസത്തെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. രാമന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് രാമായണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഭക്തരുമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

