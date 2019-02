ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പിലേക്ക് കാര്‍ ഇടിച്ചുകയറി. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മണിപ്പുരില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗമായ തോക്‌ചോം മെയ്‌ന്യയുടെ കാറാണ് പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയതെന്നാണ് എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യന്നു. സംഭവത്തില്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

2001 ല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണം നടത്തിയ ഭീകരര്‍ പ്രവേശിച്ച അതേ ഗേറ്റ് വഴിയാണ് കാര്‍ ഇടിച്ചുകയറിയത്. ഇതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായത്.

എന്നാല്‍ ഗേറ്റിനുമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ബാരിക്കേഡില്‍ തട്ടി കാര്‍ നിന്നു. സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

