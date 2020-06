ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര റിസര്‍വ് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് (സിആര്‍പിഎഫ്) നേരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടക്കുമെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ തീവ്രവാദികളും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ടതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തും വടക്കന്‍ മേഖലയിലുമുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളോടും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ അധിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാനും സിആര്‍പിഎഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂണിറ്റ് മേധാവികളോട് അവരുടെ ക്യാമ്പുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വിശദാംശങ്ങള്‍ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയയ്ക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ യൂണിറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും സിഗ്‌നല്‍ സെന്ററുകളും ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും കാവലിന് മതിയായ ജവാന്‍മാരെ വിന്യസിക്കണമെന്നും പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതികരിച്ചു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുമായും പോലീസുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തണമെന്നും വിവരങ്ങള്‍ യഥാസമയം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം സ്രോതസ്സുകള്‍ സജീവമാക്കുകയും ഉചിതമായ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സൈന്യം ഒരു കാര്‍ ബോംബ് ആക്രമണം പരാജയപ്പെടുത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ 40 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോലെ സിആര്‍പിഎഫ് വാഹനവ്യൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

