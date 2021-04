ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അവനീഷ് ശരണ്‍ ഏപ്രില്‍ ആദ്യം ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു ഫോട്ടോ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. ഫോട്ടോ വൈറലായി എന്നു മാത്രമല്ല ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷവും ആ ഫോട്ടോയിലെ നായകനെ അഭിനന്ദിച്ച് കമന്റുകള്‍ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

എടിഎം മെഷിനരികെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന്റെ ചിത്രമാണ് അവനീഷ് ശരണ്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. രാത്രി ജോലിക്കിടെ കൗണ്ടറിനുള്ളില്‍ നിലത്ത് തുണി വിരിച്ച് അതിലിരുന്നാണ് ആ യുവാവിന്റെ പഠനം.

"കനലെല്ലായിടത്തുമുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അത് അഗ്നിയായി ജ്വലിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം". ഫോട്ടോ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അവനീഷ് കുറിച്ചു. തന്റെ കൃത്യനിര്‍വഹണത്തെ കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസമൂല്യത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഇതിലധികം എന്താണ് കുറിക്കേണ്ടത്.

ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളുടെ പേരോ സ്ഥലമോ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ ഫോട്ടോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ആ യുവാവാവിന്റെ നിശ്ചദാര്‍ഢ്യത്തെ അഭിനനന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല നിരവധി പേര്‍ യുവാവിനെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടു വരികയും ചെയ്തു.

Content Highlights: Security Guard at an ATM Counter Studies on Ground near the Machine Viral Photo