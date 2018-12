ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരവാദികളും ഏറ്റുമുട്ടി. നാലുഭീകരവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടല്‍.

രാജ്പോര മേഖലയില്‍ ഭീകവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാസേന തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. ആയുധങ്ങളും സുരക്ഷാസേന പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്

24 മണിക്കൂറിനിടെ പ്രദേശത്തു നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. പുല്‍വാമയിലെ ബന്ദര്‍പോരയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു ലഷ്‌കര്‍ ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. ഇഷ്ഫാക്ക് യൂസുഫ് വാനി എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

#UPDATE Four terrorists have been killed.Arms and ammunition recovered https://t.co/23BX6oZUie — ANI (@ANI) December 29, 2018