ന്യൂഡല്‍ഹി: അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍മാത്രം ശേഷിക്കേ, പഞ്ചാബില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാകാര്യത്തില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമാക്കി ബി.ജെ.പി.യും കോണ്‍ഗ്രസും. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ അറിവോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ശാരീരികമായി അപായപ്പെടുത്താനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ബി.ജെ.പി. ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍, ഫിറോസ്പുരിലെ റാലിയില്‍ ജനപങ്കാളിത്തമില്ലെന്നുകണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച രാഷ്ട്രീയനാടകമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയനാടകമാണ് പഞ്ചാബില്‍ അരങ്ങേറിയതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പി.യെ തിരസ്‌കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലടക്കം ബി.ജെ.പി. തിരസ്‌കരിക്കപ്പെടും. അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഭയക്കുകയാണെന്നും സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞു.

ഫിറോസ്പുരിലെ റാലിയില്‍ കസേരകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂല ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും റാലിയില്‍ ആളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബിജെപി അനുകൂലികളും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഡിയോകള്‍ ബിജെപി അനുകൂല പ്രൊഫൈലുകളും ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

-@JPNadda Ji, The real reason for Modi ji’s absence from the Ferozepur rally is total boycott by the people of Punjab.Punjab govt in consultation with SPG and other Central agencies provided all security support.The fig leaf of security lapse can’t conceal the reality. pic.twitter.com/4ajKHWpq91