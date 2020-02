ഗോരഖ്പുര്‍: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനു നേരെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.പി പോലീസ്. യോഗിയുടെ ഗോരഖ്‌നാഥ് ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെന്ന വ്യാജേനെയെത്തി ഭീകരര്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളാണ് രഹസ്യ വിവരം കൈമാറിയതെന്നും പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനെത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഫോട്ടോ പതിച്ച പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പോലീസ്. യോഗിയുടെ സുരക്ഷ പോലീസ് വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയും നേരിടുന്നില്ലെന്നും, ഭീകരര്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെന്ന് നടിച്ച് ചടങ്ങുകള്‍ക്കെത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് വിശദീകരിച്ചു.

