ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാറിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത പരിശോധിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ആധാര്‍ നിയമത്തിലെ സുപ്രധാനമായ മൂന്നു വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദാക്കി. സെക്ഷന്‍ 33(2), 47, 57 എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

ദേശീയ സുരക്ഷ എന്ന താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നത് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആധാര്‍ നിയമത്തിലെ 33(2) എന്ന വകുപ്പ്. റദ്ദാക്കിയതോടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിക്കു മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനു മാത്രമായി മാറും.

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആധാര്‍ നിയമത്തിലെ 57-ാം വകുപ്പ്. ഇത് റദ്ദാക്കിയതോടെ മൊബൈല്‍ കമ്പനികള്‍ അടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമല്ലാതാകും.

ആധാറിനായി ശേഖരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ പരാതിപ്പെടാനുള്ള അവകാശം യു.ഐ.ഡി.എ.ഐക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ആധാര്‍ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 47. ഈ വകുപ്പ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതോടെ വിവരങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് പരാതികള്‍ നല്‍കാം.

മൊബൈല്‍ കണക്ഷന്‍ എടുക്കുന്നതിന് ഫോണ്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കുകളിലും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ എന്ന നിലയില്‍ ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കാനാവില്ല. സിബിഎസ്ഇ, നീറ്റ്, യുജിസി തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Sections Struck Down on Aadhaar Act, aadhar act, supreme court, constitutional validity of aadhar