മുംബൈ: കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വിമാനങ്ങളൊന്നും മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും താക്കറെ അറിയിച്ചു.

ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ തുടരാനും മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 25 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സാഹചര്യം കുറേക്കൂടി ഗൗരവമായത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിമുതല്‍ അഞ്ചുശതമാനം ജീവനക്കാന്‍ മാത്രം ഓഫീസുകളില്‍ എത്തിയാല്‍ മതിയെന്ന നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അവശ്യസേവനങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവാദമുള്ളൂ.

'നാളെ രാവിലെ വരെ ജനത കര്‍ഫ്യൂ തുടരാന്‍ എല്ലാവരോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ്. കേസുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സെക്ഷന്‍ 144 പ്രയോഗിക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റ് വഴികളൊന്നുമില്ല.' -താക്കറെ പറഞ്ഞു.

