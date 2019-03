ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ രേഖകള്‍ ചോര്‍ന്നതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. പകര്‍പ്പ് വഴി രേഖകള്‍ മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയത്.

രേഖകള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പരാമര്‍ശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയുടെ അനുമതി തേടുകയായിരുന്നു. രേഖകള്‍ ചോര്‍ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പകര്‍പ്പെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മോഷണം തന്നെയാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.

രഹസ്യ രേഖകള്‍ ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്. പോര്‍വിമാനത്തിന്റെ യുദ്ധ ക്ഷമതയാണ് രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്നതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത്. രേഖകള്‍ അനധികൃതമായി പകര്‍പ്പെടുക്കുക വഴി ഫ്രാന്‍സുമായുള്ള കരാര്‍ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ തവണ റഫാല്‍ കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് റഫാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍നിന്ന് മോഷണം പോയതായി അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമപ്രകാരം ഇതില്‍ കേസെടുക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മോഷണം പോയെന്ന പരാമര്‍ശം വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ഇക്കാര്യം തിരുത്തുകയും രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പെടുപ്പ് പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണ് കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

റഫാല്‍ ഇടപാടിലെ രഹസ്യരേഖകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍നിന്നു മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളണമെന്നുമാണ് നേരത്തെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ വാദിച്ചത്. എന്നാല്‍ മോഷ്ടിച്ച രേഖകളും തെളിവുനിയമപ്രകാരം കോടതിക്കു പരിശോധിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗബെഞ്ച് അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദ ഹിന്ദു അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍ ഹര്‍ജിക്കാര്‍ തെളിവായി കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ, അരുണ്‍ ഷോരി, പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ എന്നിവരാണ് കേസില്‍ ഹര്‍ജിക്കാര്‍.

Content Highlights: Rafale Papers Available To Enemy, Security Risk, Centre To Court, defence ministry