ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് കോടികള്‍ വായ്‌പയെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന വ്യവസായി വിജയ് മല്യയെ കൈമാറാനുളള രഹസ്യ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രം സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ നടപടികളില്‍ കേന്ദ്രം പങ്കാളിയല്ലെന്നും നടപടികള്‍ ഏതുവരെയെത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയില്ലെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

മല്യയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാന്‍ നടക്കുന്ന രഹസ്യ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് വിജയ് മല്യയുടെ അഭിഭാഷകനോട് ജസ്റ്റിസുമാരായ യു.യു.ലളിത്, അശോക് ഭൂഷണ്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ ഏതുതരത്തിലുളള നടപടികളാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ധാരണയില്ലെന്നാണ് മല്യയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ അങ്കുര്‍ സെയ്ഗാള്‍ കോടതിയോട് പറഞ്ഞത്. മല്യയെ കൈമാറുന്നതിനെതിരായി താന്‍ നല്‍കിയ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടതായി മാത്രമേ അറിവുളളൂവെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാണ് മല്യ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാവുക എന്നതുസംബന്ധിച്ചും രഹസ്യ നടപടികള്‍ എന്നു പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും നവംബര്‍ രണ്ടിന് കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: secret extradition process going on to bring Vijay Mallya to India says Centre