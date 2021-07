ന്യൂഡല്‍ഹി: 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 9.5 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐഎംഎഫ്) റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ്-19 രണ്ടാം തരംഗം മാർച്ച്- മേയ് കാലയളവില്‍ രൂക്ഷമായതാണ് സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് കുറയാന്‍ ഇടയാക്കുന്നതെന്ന് ഐഎംഎഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മാര്‍ച്ചുമുതല്‍ മേയ് വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ കോവിഡ്-19 അതിരൂക്ഷമായി വ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് കുറയാനിടയാക്കുമെന്ന് ഐ.എം.എഫ്. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19-ന്റെ രണ്ടാം തരംഗം വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചത്.

ആരോഗ്യമേഖലയെ ഇത് തീര്‍ത്തും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. അവശ്യമരുന്നുകള്‍, ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കകള്‍, ഓക്‌സിജന്‍ വിതണം എന്നിവയ്ക്ക് രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം ഇന്ത്യയെ അതികഠിനമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടത്.

ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് തുടർന്നും വ്യാപിക്കുന്നത് പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുമെന്നും ഐഎംഎഫ് പറയുന്നു. ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇത് കാര്യമായി പിന്നോട്ടടിക്കും. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ മന്ദഗതിയിലുള്ള വാക്‌സിന്‍ വിതരണം പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കും. വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്നതിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക്, അപര്യാപ്തമായ നയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ വളര്‍ന്നുവരുന്ന വിപണികളില്‍ ഇരട്ടി ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഐഎംഎഫ് പ്രവചിക്കുന്നു.

