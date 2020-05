ന്യൂഡല്‍ഹി: വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ യൂറോപ്പില്‍നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ തിരികെയെത്തിക്കും. റഷ്യ,ജര്‍മനി,ഫ്രാന്‍സ്,സ്‌പെയിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിലൂടെ കൂടുതല്‍ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയില്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജര്‍മനി,റഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്, സ്‌പെയിന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് തിരികെയെത്തിക്കുക.

ഇതോടൊപ്പം തായ്‌ലന്‍ഡ്,കസാഖിസ്ഥാന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെയും തിരികെയെത്തിക്കും. വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിരുന്നതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഷെഡ്യൂള്‍ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

