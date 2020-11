മുംബൈ: സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടായാല്‍ സുനാമി പോലെ കോവിഡ് 19 ന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനമോ, മൂന്നാംഘട്ട വ്യാപനമോ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേ. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ കാണിച്ച സംയമനത്തിനും അച്ചടക്കത്തിനും നന്ദി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നിലവില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് 19 വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. എന്നുകരുതി സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതിരുന്നാല്‍ വീണ്ടും വ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് താക്കറേ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

'എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നാം മുന്‍കരുതലോടെയാണ് ആഘോഷിച്ചത്. അത് ഗണേശോത്സവമായാലും ദസ്സറ ആയാലും. ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഞാന്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങള്‍ അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.'-താക്കറെ പറഞ്ഞു.

'ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന്. നിരവധി ആളുകള്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയിരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു. കോവിഡ് 19 അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതരുത്. അശ്രദ്ധ പാടില്ല. രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനവും മൂന്നാംഘട്ട വ്യാപനവും സുനാമിപോലെ കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാണ്. അഹമ്മദാബാദില്‍ രാത്രികാല കര്‍ഫ്യൂ വരെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

വാക്‌സിന്‍ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എന്നുവരുമെന്ന് അറിയില്ല. അഥവാ ഡിസംബറില്‍ വന്നാല്‍ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് എപ്പോഴെത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 12 കോടി ജനങ്ങളാണ് ഉളളത്. അത് രണ്ടുതവണ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 25 കോടി ആളുകള്‍ക്കുളള വാക്‌സിനാണ് വേണ്ടത്. അതിന് സമയമെടുക്കും.'

ആരാധാനാലയങ്ങള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവിടെ ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് കിടക്കകളില്ലെങ്കില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം ബാധിക്കുമെന്നും പിന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ ആരുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്നും കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 18 ലക്ഷം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ഇവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 82,000 പേരാണ് ചികിത്സയിലുളളത്. ഞായറാഴ്ച 5,753 പുതിയ കേസുകള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

