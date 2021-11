ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രേദേശിൽ വീണ്ടും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ചൈന. അറുപതോളം കെട്ടിടങ്ങൾ ചൈന നിർമ്മിച്ചതായി പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2019ൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പുതുതായി പുറത്തുവിട്ട ഉപഗ്രഹ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ചൈന നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും.

അരുണാചലിൽ ചൈന നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനുവരിയിൽ എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് പിന്നീട് പെന്റഗൺ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അറുപതോളം കെട്ടിടങ്ങൾ കൂടി അരുണാചലിൽ ചൈന നിർമ്മിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ 93 കിലോ മീറ്റർ കിഴക്ക് മാറിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ മാത്രമായിട്ടാണ് ചൈന വീണ്ടും നിർമാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കും ഇന്ത്യ - ചൈന യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കും സമീപത്തായിട്ടാണ് നിർമാണം. എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്ന് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ, വേറെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റേയും ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഇന്ത്യയെ ഉറ്റു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയും സംരക്ഷിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ധീരരായ സൈനികർക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

भारत का चरित्र रहा है कि हमने किसी भी दूसरे देश की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने की नीयत नहीं रखी। मगर यदि किसी भी देश ने भारत की ओर आँख उठा कर भी देखा है तो हमने उसे मुँहतोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना के बहादुर जवान भारत की हर एक इंच ज़मीन की रक्षा करने में सक्षम हैं। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 18, 2021

Content Highlights: Second China-Constructed Enclave In Arunachal, Show New Satellite Images