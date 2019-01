ന്യൂഡല്‍ഹി: മേഘാലയയില്‍ 370 അടി താഴ്ചയുള്ള ഖനിയില്‍ അപടകത്തില്‍പ്പെട്ട 15 തൊഴിലാളികളില്‍ രണ്ടാമത്തെയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഖനിയില്‍ 280 അടി താഴ്ചയില്‍ മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ദരാണ് ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കിഴക്കന്‍ ജയന്തിയ ഹില്‍സ് ജില്ലയിലെ ലുംതാരിയിലെ അനധികൃത കല്‍ക്കരിഖനിയിലാണ് ഡിസംബര്‍ 13-ന് അപകടമുണ്ടായത്. സമീപത്തെ ലിറ്റീന്‍ നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഖനിയിടിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം.

പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നാവിക സേനയുടെ മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ദര്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമുപയോഗിച്ച് മൃതദേഹം പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

