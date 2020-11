ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ രണ്ടാം ബാച്ച് ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി. വ്യോമസേനയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി പറന്ന്, ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8.14നാണ് റഫാല്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് എന്ന് വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

Second batch of IAF #Rafale aircraft arrived in India at 8:14 pm on 04 Nov 20 after flying non-stop from France.

രണ്ടാം ബാച്ചില്‍ മൂന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഫ്രാന്‍സിലെ ഇസ്ട്രസ് എയര്‍ബേസില്‍നിന്നാണ് വിമാനങ്ങള്‍ പുറപ്പെട്ടത്. 36 റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. 2023-ഓടെ മുഴുവന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും എത്തിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ വ്യോമസേന മേധാവി ആര്‍.കെ.എസ്. ബദൗരിയ അറിയിച്ചിരുന്നു.

റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യബാച്ച് ജൂലൈ 29ന് ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. അംബാല എയര്‍ബേസിലായിരുന്നു ഇവ എത്തിയത്. അഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ആദ്യബാച്ചില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

The second batch of three Rafale aircraft got airborne from Istres airbase in France and flew for over eight hours before landing at an IAF base. They covered a distance of over 3700 nautical miles with three in-flight refuellings. pic.twitter.com/gHEixnMh2B