വാരാണസി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത കാശി- മഹാകാല്‍ എക്‌സ്പ്രസില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്കായി അമ്പലവും. എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ബി-5 കോച്ചിലെ സീറ്റ് നമ്പര്‍ 64 ആണ് ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ശിവനാണ് പ്രതിഷ്ഠ.

കോച്ചിലെ അമ്പലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂജാസ്ഥലമാക്കിയ ബര്‍ത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവന്റെ ചിത്രങ്ങളും പൂമാലകളുമടക്കമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ സീറ്റ് സ്ഥിരമായി ശിവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുവേണ്ടി നീക്കിവെക്കും. വിശേഷാവസരങ്ങളിലും പ്രത്യേക ദവിസങ്ങളിലും വിശേഷാല്‍ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ നടത്താനും റെയില്‍വേ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തീവണ്ടിയാണ് കാശി-മഹാകാല്‍ എക്‌സ്പ്രസ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് വാരാണസില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തീവണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ തീവണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങും.

