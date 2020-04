ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചതിന് വിദേശ പൗരന്മാരെ തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാര്‍, ജയില്‍ ഡിജിപിമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കത്തയച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുകയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്രം കത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

കരുതല്‍ തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോട് വിദേശികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സന്ദര്‍ശകരെ അനുവദിക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക സമ്പര്‍ക്കവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും ജയില്‍ അധികൃതര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിയുന്നിടത്തോളം തടവുകാരുടെ എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗിലൂടെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും ശാരീരിക സമ്പര്‍ക്കം വരുന്നവ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

തടവുകാരെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാനും കേന്ദ്രം ജയില്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. വിദേശ തടവുകാരെയും അവരുടെ സന്ദര്‍ശകരെയും പരിശോധിക്കാന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും കിറ്റുകളും ക്രമീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

