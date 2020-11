ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുരാവസ്തുഖനനം തുടരുന്ന കീലാടിയില്‍ മനുഷ്യനിര്‍മിത കാര്‍ബണ്‍ സൂക്ഷ്മപദാര്‍ങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ബിസി 600 കാലഘട്ടത്തില്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന കാര്‍ബണ്‍ നാനോ ട്യൂബുകള്‍ (Carbon Nano Tubes) വന്‍തോതില്‍ പുരാതന മണ്‍പാത്രശേഖരം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. 2600 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഈ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മണ്‍പാത്ര നിര്‍മാണത്തിനായി ഉയര്‍ന്ന താപനില സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിച്ച ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

പാത്രങ്ങളില്‍ പൂശുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ബണ്‍ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതില്‍ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമാണെന്ന് വെല്ലൂര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അറിയിച്ചു. എഡി എട്ട്, ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യനിര്‍മിത നാനോ വസ്തുക്കളാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പുരാതനമെന്ന്‌ ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗം വിജായനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പറഞ്ഞു.

കാര്‍ബണ്‍ ആറ്റങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അടുക്കിവെച്ച നിലയിലാണ് ഈ പദാര്‍ഥങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മണ്‍പാത്രങ്ങളില്‍ പൂശാനുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ സാധാരണയായി കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് നശിക്കാറാണ് പതിവെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയവയ്ക്ക് കേടുപാടില്ലെന്നും ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പറഞ്ഞു. കാര്‍ബണ്‍ നാനോ പദാര്‍ഥങ്ങളുടെ രൂപകല്‍പനയിലെ പ്രത്യേകത കാരണമാവാം 2600 വര്‍ഷത്തോളം അവയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കാതിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഈ സിഎന്‍ടികള്‍ക്ക് വൈദ്യുത, താപ ചാലകശേഷി കൂടുതലാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഐസറിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എം എം ഷൈജു മോന്‍ പറഞ്ഞു. മണ്‍പാത്രനിര്‍മാണത്തിനിടെ ഉയര്‍ന്ന താപനില മൂലം ആകസ്മികമായി ഇവ രൂപീകൃതമായതാവാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മണ്‍പാത്രങ്ങളില്‍ പൂശാനുപയോഗിച്ചിരുന്ന സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ആയിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അനുമാനിക്കുന്നു.

ചെടികളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ച ദ്രവവസ്തുക്കളും മറ്റും മണ്‍പാത്രങ്ങളില്‍ പൂശാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ഇവ 1100-1400 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനിലയില്‍ ചുട്ടെടുത്തിരുന്നതായും തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അളഗപ്പ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ചരിത്രാധ്യാപകനായ രാജവേലു എസ് പറഞ്ഞു. ചൂടാക്കുന്നത് മൂലം മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ക്ക് ദൃഢതയും കാലദൈര്‍ഘ്യവും വര്‍ധിച്ചതായും രാജവേലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അന്നത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കാർബണ്‍ ഘടനയെ കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സംഘകാല ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് കീലാടിയിലെ പഠനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം. സംഘകാല സാഹിത്യത്തില്‍ ഉരുക്ക് നിര്‍മാണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ഇരുമ്പ് യുഗം നിലനിന്നിരുന്നതായുള്ള വാദം ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഖനനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍. പുരാതനകാലഘട്ടത്തിലെ നിര്‍മാണപ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരം ലഭിച്ചാല്‍ അത് ആധുനികകാലത്ത് ഉപയോഗപ്രദമാക്കാവുന്നതാണെന്ന് ബെംഗളൂരു നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ ശാരദാ ശ്രീനിവാസന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

