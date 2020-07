റായ്പുര്‍: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയാണ് അധ്യാപകര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാസെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്പറിലുള്ള ഭട്പാല്‍ ഗ്രാമത്തില്‍. എട്ട് മണി ആയാല്‍ കുട്ടികള്‍ കാതോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കും. ഗ്രാമത്തില്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ അധ്യാപകരുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് വരും. ഭട്പാല്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്‌കൂള്‍ പഠന രീതിയാണിത്.

ഛത്തീസ്ഗഢിലെ മിക്ക വിദ്യാര്‍ഥികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാത്തതിനാല്‍ ബസ്തര്‍ ജില്ലയില്‍ പുതിയ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍. റേഡിയോ വഴി ക്ലാസുകള്‍ നല്‍കാനാണ് ജില്ലാ അധികൃതര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഭട്പാല്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ഈ സൗകര്യവും കുറവാണ്. തുടര്‍ന്നാണ് ഉച്ചഭാഷിണി സ്ഥാപിച്ചത്. മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന ഭട്പാലില്‍ ആറ് ഉച്ചഭാഷിണികള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പോഷകാഹാര കുറവ്, മറ്റു സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഉച്ചഭാഷിയിലൂടെയാണ് ഗ്രാമവാസികളെ അറിയിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ആശയത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ജില്ല മിനറല്‍ ഫണ്ട് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് നിഖിലേഷ് ഹരി പറഞ്ഞു.

90 മിനിറ്റുകള്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെയുള്ള ക്ലാസുകള്‍ നടക്കുക. കഥപറച്ചിലും മറ്റു പാഠ്യ വിഷയങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ്. പഞ്ചായാത്ത് ഭവനിലാണ് ഉച്ചഭാഷിണി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് അധ്യാപകര്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത ക്ലാസുകള്‍ പെന്‍ഡ്രൈവിലാക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്കെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

Content Highlights: Schools shut-children of Bastar village get lessons via loudspeakers