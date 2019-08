ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ സ്‌കൂളുകളും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി റദ്ദാക്കുന്നതിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഇവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി വി ആര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യം വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് സൂചന. കശ്മീരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് പന്ത്രണ്ടുദിവസമായി.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിന് സുരക്ഷാ അവലോകനയോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. രാജ്ഭവനില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തൃപ്തി അറിയിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം.

