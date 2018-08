ഭുവനേശ്വര്‍: പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി സ്‌കൂളില്‍ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറസ്റ്റില്‍. പ്രിന്‍സിപ്പില്‍ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതിവച്ച ശേഷമാണ് കുട്ടി ജിവനൊടുക്കിയത്.

നോട്ട് ബുക്കില്‍ നിന്ന് കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ മൃതദേഹം സ്‌കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ റൂമില്‍ നിന്നും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റ് കുട്ടികളേയും സമാനമായ രീതിയില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പീഡിപ്പിച്ചതായും കുട്ടിയുടെ കുറിപ്പിലുണ്ട്.

ഒഡീഷയിലെ മാല്‍ക്കന്‍ഗിരി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ഐ.പി.സി. 376, 341 എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രങ്ങള്‍ തടയുന്ന പോക്സോ നിയമ പ്രകാരവും പ്രിന്‍സിപ്പലിനെതിരെ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇടതു കൈത്തണ്ടയിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ചാണ് പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടി കൂടി അധ്യാപകനെതിരേ സമാനമായ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ജഗ്മോഹന്‍ മീന അറിയിച്ചു.

