ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരം ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡൽഹിയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഇല്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ കോടതി സർക്കാരിന്റെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡൽഹിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ആശങ്കാകുലരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് 19 തലസ്ഥാനത്തും മറ്റെല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. എന്നാൽ ഒരു പുരോഗതിയും കാണുന്നില്ല, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കോടതിയുടെ താൽപര്യമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ടു കക്ഷികളും തമ്മിൽ സമവായത്തിന് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

നിസാമുദ്ദീൻ മർകസ് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതി കർഷകസമരത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത ചോണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കർഷക സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിന് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

