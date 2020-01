ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടേക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്‌ഡെ ഇക്കാര്യം ഇന്ന് കോടതിയില്‍ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ഹര്‍ജികളില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നാലാഴ്ചത്തെ സമയമാണ് സുപ്രീം കോടതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടി ലഭിച്ച ശേഷം കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ കേസ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചില്‍ ആരൊക്കെ വരുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരവിടും.

ശബരിമല, ജമ്മു കശ്മീര്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയില്‍ ഉള്ളത്‌ക്കൊണ്ട് പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതി കേസ് നീണ്ട് പോകുമെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ഏറെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും മുന്‍ഗണനാക്രമം വേണമെന്നും മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിരാ ജെയ്‌സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരിഗണിക്കും.

ത്രിപുര, അസം വിഷയങ്ങള്‍ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

