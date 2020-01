ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും, ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ ദേശിയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്ന നിയമം ചോദ്യം ചെയ്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവേമെന്റ് സെക്രട്ടറി ഉമര്‍ എം നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് നോട്ടീസ്.

2019 ല്‍ കൊണ്ടുവന്ന നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് എന്‍ഐഎക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ഒഫന്‍സ് അന്വേഷിക്കാന്‍ അധികാരം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ 2019 ലെ നിയമ ഭേദഗതി മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവും, എന്‍ഐഎക്ക് പരിധി ഇല്ലാത്ത അധികാരം നല്‍കുന്നതുമാണെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

രാജ്യതാത്പര്യത്തിന് എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എതിരായ കേസ്സുകള്‍ അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കായിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം എന്താണെന്ന് നിയമത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തേക്കാം.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ അടിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കള്ളനോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അന്വേഷിക്കാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിങ്ടന്‍ നരിമാനും, രവീന്ദ്ര ഭട്ടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍, 2019 ലെ ഭേദഗതിക്കുശേഷം സര്‍ക്കാരിനെതിരെ മുദ്യാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരെപ്പോലും അറസ്റ്റുചെയ്യാന്‍ എന്‍ഐഎക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് സോളിഡാരിറ്റിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകരായ സന്തോഷ് പോളും, ജയ് മോന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസും വാദിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് കോടതി നിലപാട് ആരാഞ്ഞത്.

