ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചതിനെയും ചോദ്യംചെയ്ത് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഹര്‍ജികളില്‍ സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് അടക്കമുള്ളവരാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി രമണ, ആര്‍ സുഭാഷ് റെഡ്ഡി, ബി.ആര്‍ ഗവായ് എന്നിവര്‍ ഹര്‍ജികള്‍ വിധിപറയാന്‍ മാറ്റിയിരുന്നു.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അധികൃതര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. അവ ഇനിയും പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിച്ചിട്ടില്ല.

Content highlights: SC to pronounce verdict on pleas challenging restrictions in Kashmir