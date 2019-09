ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടം ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. കശ്മീരില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് എതിരെയും താഴ്‌വരയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെയുമുള്ള ഹര്‍ജികളും തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ്, ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.എ ബോബ്‌ഡെ, എസ് അബ്ദുള്‍ നസീര്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ബഞ്ചാവും ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുക. ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഗുലാം നബി ആസാദ് അടക്കമുള്ളവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹര്‍ജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത്.

കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും കാണാന്‍ കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കുശേഷം കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആസാദ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അധികൃതര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: SC to hear on Monday pleas against abrogation of Article 370 provisions, curbs in J-K