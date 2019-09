ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ ബില്‍ക്കിസ് ബാനുവിന് അനുകൂലമായ കോടതി വിധി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി അന്ത്യശാസനം നല്‍കി. നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയായ 50 ലക്ഷം രൂപയും താമസസൗകര്യവും സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയും നല്‍കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l