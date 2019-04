ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നോട്ടീസയച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എംപി സുഷ്മിതാ ദേവിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. കേസ് വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

സൈനികനടപടിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനത്തിന് നടപടിയെടുക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരേ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കമ്മിഷന്‍ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതിനെതിരേ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയാധ്യക്ഷ സുസ്മിത ദേവ് എം.പി.യാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹര്‍ജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുസ്മിതയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ അഭിഷേക് മനു സിങ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കേള്‍ക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത്.

ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും കമ്മീഷന്‍ നിഷ്‌ക്രിയത്വം പാലിച്ചത് വിവേചനമാണെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യത തകര്‍ക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയ നടപടിയാണിത്. നാലാഴ്ചയായി ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കുകയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അവര്‍ക്കെതിരേ നാല്‍പ്പതോളം പരാതികള്‍ നല്‍കിയിട്ടും കമ്മിഷന്‍ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും സിങ്വി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വിജ്ഞാപനം വന്നശേഷം മോദിയും ഷായും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചു. സൈനികനടപടിയെ രാഷ്ട്രീയ അജന്‍ഡയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായി വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്‍പാകെയുള്ള പരാതികളില്‍ വേഗം നടപടിവേണമെന്നും സുസ്മിത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത കമ്മിഷന്റെ നടപടി ഭരണഘടനയുടെ 14, 21 വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാര്‍ധയില്‍ ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ സൈനികനടപടിയെക്കുറിച്ച് മോദി പരാമര്‍ശിച്ചു. ഇതുപാടില്ലെന്ന് കമ്മിഷന്‍ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി വയനാട് മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മോദി വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്തി.

ഏപ്രില്‍ 23-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസം ഗുജറാത്തില്‍ മോദി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി നടത്തിയതും ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരേ നിരവധി പരാതിയുണ്ടായിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതോടെ ചട്ടലംഘനം നടത്തുന്നവരുടെ കൈയിലെ ഉപകരണമായി കമ്മിഷന്‍ മാറുന്നതായും ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു

content highlights: SC issues notice to Election Commission on Modi and Amit Shah for violating code of conduct